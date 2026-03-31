В Минусинском округе у станции Кызыкуль заметили медведя

Утром 31 марта в Минусинском округе вдоль железнодорожных путей на станции Кызыкуль заметили медведя. Местные власти в социальных сетях просят жителей соблюдать осторожность.
В администрации напомнили правила безопасности: воздержитесь от прогулок в лесу поодиночке, вечером и ночью; не ходите по звериным тропам, а также не оставляйте пищевые отходы у домов и в лесу.
Единый телефон экстренных служб — 112.
Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.