Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минусинском округе у станции Кызыкуль заметили медведя

Вдоль железнодорожных путей на станции Кызыкуль замечен медведь.

Источник: Комсомольская правда

Утром 31 марта в Минусинском округе вдоль железнодорожных путей на станции Кызыкуль заметили медведя. Местные власти в социальных сетях просят жителей соблюдать осторожность.

В администрации напомнили правила безопасности: воздержитесь от прогулок в лесу поодиночке, вечером и ночью; не ходите по звериным тропам, а также не оставляйте пищевые отходы у домов и в лесу.

Единый телефон экстренных служб — 112.

Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.