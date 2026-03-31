Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты МТС оценили готовность Красноярского края к переходу на 5G

Каждый третий смартфон в Красноярском крае готов к 5G, выяснили эксперты МТС.

Аналитики МТС изучили парк мобильных устройств в регионе и оценили технологическую готовность края к внедрению связи нового поколения.

По данным на декабрь 2025 года, доля смартфонов с поддержкой перспективных для 5G частот составила 35%. За год показатель вырос на треть — с 24% в 2024-м. Таким образом, каждый третий аппарат в сети МТС уже технически готов к работе в сетях пятого поколения.

Красноярский край показал самый высокий уровень оснащенности такими устройствами в Сибири. При этом Таймырский Долгано-Ненецкий район вошел в число лидеров по всей стране — там 46% смартфонов поддерживают 5G. В соседних регионах показатели ниже: в Новосибирской области — 33%, в Омской и Томской — по 32%. В среднем по России этот показатель составляет 37%.

Самый популярный бренд 5G-смартфонов у абонентов МТС — Apple, на него приходится больше половины устройств. Пятая часть — у Samsung (20,1%), каждый десятый гаджет — Xiaomi (11,3%). Соотношение брендов с начала прошлого года практически не изменилось.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.