Эксперты МТС оценили готовность Красноярского края к переходу на 5G

Аналитики МТС изучили парк мобильных устройств в регионе и оценили технологическую готовность края к внедрению связи нового поколения.
По данным на декабрь 2025 года, доля смартфонов с поддержкой перспективных для 5G частот составила 35%. За год показатель вырос на треть — с 24% в 2024-м. Таким образом, каждый третий аппарат в сети МТС уже технически готов к работе в сетях пятого поколения.
Красноярский край показал самый высокий уровень оснащенности такими устройствами в Сибири. При этом Таймырский Долгано-Ненецкий район вошел в число лидеров по всей стране — там 46% смартфонов поддерживают 5G. В соседних регионах показатели ниже: в Новосибирской области — 33%, в Омской и Томской — по 32%. В среднем по России этот показатель составляет 37%.
