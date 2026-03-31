Режим НМУ продлили в Красноярске до вечера 1 апреля

Министерство экологии Красноярского края сообщает, что исходя из данных Среднесибирского УГМС режим неблагоприятных метеоусловий в региональной столице, на территории центральных и южных муниципальных округов продлен до 19 часов 1 апреля. Кроме того, режим НМУ с 19 часов 31 марта до 7 часов утра 1 апреля будет действовать на территории Норильска, городских и сельских поселений юга Таймыра. Предприятиям необходимо предпринять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — напоминают в региональном минэкологии. Напомним, накануне жителей Красноярского края предупредили о наступлении режима НМУ.