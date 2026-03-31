Ученые в Волгограде нашли в смартфонах смертельно опасные бактерии

Ваш мобильный телефон может быть гораздо грязнее, чем кажется на первый взгляд, и даже стать причиной серьезной болезни. Ученые кафедры микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета провели эксперимент и выяснили: на корпусах наших гаджетов вовсю кипит жизнь, причем далеко не самая безобидная.
Как рассказала доктор медицинских наук Ирина Степаненко, на смартфонах волгоградцев нашли не только привычных микробов, которые живут на коже каждого человека, но и настоящих «убийц». Речь о золотистом стафилококке и синегнойной палочке. Последняя — дама крайне живучая: она умудряется размножаться даже на куске туалетного мыла.
Если такие бактерии попадут в организм, последствия могут быть драматичными — от тяжелой пневмонии до общего заражения крови (сепсиса) с летальным исходом. Откуда на чистом с виду стекле берется такая зараза? Все дело в наших привычках.
Мы хватаемся за поручни в автобусах, открываем двери в магазинах, жмем руки знакомым, а потом тут же берем в руки телефон. Микробы переезжают на корпус гаджета и прекрасно чувствуют себя там по несколько суток. Самое «глухое» место — щели между телефоном и чехлом. Туда мы заглядываем редко, а бактерии там копятся неделями.
Ситуация осложняется тем, что современные штаммы микробов в воздухе закрытых помещений становятся все хитрее. Многие из них уже «научились» сопротивляться антибиотикам, поэтому лечить вызванные ими инфекции врачам становится все труднее.
Чтобы не превратить свой смартфон в биологическую угрозу, микробиологи ВолгГМУ советуют соблюдать простые правила. Минимум дважды в день протирайте гаджет спиртовыми салфетками или антисептиком.
И не забывайте мыть руки не только перед обедом, но и каждый раз после того, как посидели за компьютером или вернулись из поездки на общественном транспорте.
