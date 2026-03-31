Второй иностранный язык может стать обязательным в российских школах

Минпросвещения России планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Это следует из проекта приказа министерства, который изучил ТАСС.
По данным СМИ, Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования уже одобрил проект ФГОС среднего общего образования. К его реализации планируют приступить с 1 сентября 2027 года.
В документе подробно прописан учебный план среднего общего образования, где на базовом и углубленном уровне закреплено обязательное изучение целого ряда предметов. В список вошли: русский язык, литература, родной язык (язык народа Российской Федерации) или государственный язык республики России, родная литература (литература на языке народа РФ), иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, физическая культура и основы безопасности и защиты Родины.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года в России у учеников 10-х и 11-х классов появится возможность изучать все предметы только на базовом уровне без привязки к узкому профилю.
