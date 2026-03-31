Белорусский певец Александр Солодуха неожиданно обратился к одноклассникам, с которыми учился полвека назад.
Так, в своих соцсетях* Александр Солодуха поделился, что хочет встретиться с одноклассниками в честь 50-летия окончания школы. Музыкант рассказа, что учился в средней школе в Казахстане, где служил его отец. Местом большой встречи одноклассников Александр Солодуха предложил Москву.
— В этом году исполняется 50 лет, как мы с вами закончили среднею школу имени 50-летия Октября в военном городке Приозерск в Казахстане на озере Балхаш, где служили наши отцы! 1976 год! Очень верю, что соберемся по этому поводу в Москве, — написал артист в посте.
*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.
