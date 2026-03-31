В аэропорту Красноярска за март изъяли более 62 кг небезопасных продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В марте 2026 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили багаж и ручную кладь 251 международного рейса в аэропорту Красноярск, сообщили в ведомстве.
По итогам было изъято 62,6 кг молочной продукции, мяса и меда. Эти товары были ввезены из Таджикистана и Узбекистана с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
За нарушение требований ветеринарного законодательства к ответственности привлекли 38 человек.
Кроме того, в марте специалисты оформили вывоз 14 домашних животных, отправлявшихся за границу вместе с владельцами. Среди них — 11 собак различных пород, включая французского бульдога, пуделя, джек-рассел-терьера, чихуахуа, йоркширского терьера, немецкого шпица и среднеазиатскую овчарку, а также 3 беспородные кошки. Животные направились в Таиланд, Германию, Грузию, Испанию, Италию, Монголию и Вьетнам.
Также в регион привезли из Кыргызстана 1430 попугаев различных видов, включая волнистых, неразлучников, корелл и ожереловых. Из Узбекистана ввезены три партии инкубационного яйца кур общим объемом 418,32 тысячи штук.