Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на заражение оспой обезьян

Роспотребнадзор организовал комплекс противоэпидемических мероприятий из-за регистрации случая подозрения на оспу обезьян.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты начали санитарно эпидемиологическое расследование из-за регистрации случая подозрения на оспу обезьян. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заразиться оспой обезьян можно при контакте с поврежденной кожей больного человека; вещами, на которых есть биологические жидкости больного (например, кровь или слюна); материалами, которые были в контакте с пораженными участками тела больного.

Накануне в Московской области госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян и контактировавшего с ним человека. Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать меры предосторожности во время поездок и избегать контактов с животными.