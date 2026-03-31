Роспотребнадзор начал проверку из-за подозрения на заражение оспой обезьян

Специалисты начали санитарно эпидемиологическое расследование из-за регистрации случая подозрения на оспу обезьян. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
«В связи с получением информации о случае подозрения на оспу обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что заразиться оспой обезьян можно при контакте с поврежденной кожей больного человека; вещами, на которых есть биологические жидкости больного (например, кровь или слюна); материалами, которые были в контакте с пораженными участками тела больного.
Накануне в Московской области госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян и контактировавшего с ним человека. Роспотребнадзор призвал граждан соблюдать меры предосторожности во время поездок и избегать контактов с животными.