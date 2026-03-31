Зоркий алгоритм. Как российский ИИ помогает нижегородским врачам

Искусственный интеллект всё более незаменим в самых разных сферах. В том числе он стоит на страже здоровья нижегородцев, каждую неделю помогая врачам анализировать тысячи исследований, выполненных на цифровой аппаратуре. С подробностями — nn.aif.ru.
Высвечивает детали.
В Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере с 2025 года в лучевой диагностике применяют платформу московских разработчиков — МосМедИИ. Как рассказал nn.aif.ru руководитель референсного маммологического центра при диспансере Алексей Михайлов, платформа помогает в повседневной практике — она «видит» патологию, на которую человек в каких-то частных случаях не всегда обратит внимание. Алгоритм высвечивает детали, которые специалисту нужно дополнительно посмотреть.
«Особенно ИИ ценен, когда врачи обследуют сразу много пациентов в рамках профосмотров и диспансеризации в области, — объясняет Алексей Александович. — У специалиста при больших потоках зачастую просто-напросто глаз замыливается. Кроме того, платформа нас спасает в условиях дефицита кадров — не секрет, что в нашем регионе на врачей-рентгенологов ложится большая нагрузка. Использование ИИ важно и для молодых специалистов, у которых нет большого опыта, “насмотренности”, её ещё неоткуда взять».
Пока только в тандеме.
Платформу от отечественных разработчиков Алексей Михайлов считает удобной и для освоения, и для работы. При этом живой человек всегда перепроверяет заключение, написанное алгоритмом, — отдавать такой документ пациенту медики не вправе, работать сольно ИИ ещё не способен.
Метод позволяет более качественно диагностировать злокачественные новообразования и служит инструментов для врача, но, безусловно, не заменяет экспертизы. В общей сложности, с применением ИИ в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере в 2025—2026 году провели 2620 исследований маммографии.
В целом, в регионе достаточно тревожная статистика по раку молочной железы: только за 2025 год в областном онкодиспансере выявили 1903 случая заболевания. Поэтому слаженный дуэт врача и алгоритма буквально жизненно важен.