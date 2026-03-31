В Татарстане стартовал образовательный проект «Путь хирурга»

Студенты смогут осваивать профессию не только в симуляционных классах, но и в больнице.

Источник: Национальные проекты России

Образовательный проект для будущих врачей «Путь хирурга» начали реализовывать в Республике Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе Казанского государственного медицинского университета.

В течение нескольких месяцев студенты смогут осваивать профессию не только в симуляционных классах, но и в реальных отделениях больницы. Один из участников отметил, что ребят направляют в отделения по выбору, где с ними работают наставники с многолетним стажем. «Путь хирурга» позволит воспитать специалистов, готовых сочетать клиническое мастерство с системным подходом к качеству медицинской помощи. Проект курирует заведующий отделением рентгенохирургии республиканской клинической больницы Ирек Ахметов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.