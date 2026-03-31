NYP: Агент Секретной службы прострелил себе зад, охраняя жену Байдена

Агент Секретной службы США случайно прострелил себе зад, когда охранял бывшую первую леди США Джилл Байден. Об этом пишет New York Post со ссылкой на сообщение службы.
Инцидент произошел в международном аэропорту Филадельфии. Как отмечает газета, поначалу Секретная служба охарактеризовала ранение как просто «травму ноги». Однако репортер RealClearPolitics Сьюзан Крэбтри опровергла эту версию в своих соцсетях, раскрыв реальные подробности произошедшего. Она заявила, что агент пытался положить оружие в кобуру, но в итоге выстрелил себе в ягодицу.
После публикации Крэбтри представитель ведомства был вынужден признать правду. Он дал комментарий изданию.
«Это правда, что агент получил непреднамеренное огнестрельное ранение в область бедра, которое нанес себе сам», — заявил он.
По данным полиции Филадельфии, выстрел прогремел, когда агент находился в салоне внедорожника Chevrolet без опознавательных знаков. Байден в этот момент находилась в другом месте. Других пострадавших не было.
