Желание «раскрутить» соцсети лишило жителя Павловского района 1,7 млн рублей

Попытка «раскрутить» бизнес-аккаунт в социальной сети обернулась для жителя Павловского района потерей более 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В январе молодой человек оформил самозанятость и открыл дело по производству и реализации кирпича из гипса через маркетплейс. Уже в следующем месяце с ним связалась мошенники и предложили ему создать бизнес-аккаунт в социальной сети.
Желая получать больше заказов, мужчина стал выполнять все указания аферистов. Он приобретал рекламные тарифы, покупал услуги «дизайнера», проходил аккредитацию, вносил «страховой депозит», оплачивал «налоговый сбор» и даже зарегистрировал электронный кошелёк.
В общей сложности он перечислил злоумышленникам 1 729 280 рублей. Каждый раз они придумывали новые предлоги для переводов. Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
