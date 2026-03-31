В аэропорту «Большое Савино» задерживаются семь рейсов

Время вылета изменилось у трех рейсов. Так, самолет авиакомпании «Победа» должен был отправиться из Перми в Санкт-Петербург в 05:40, однако его вылет перенесли на 14:55. Рейс N4 883 Пермь — Калининград задерживается почти на 8 часов: вместо 07:20 воздушное судно отправится в 15:00. Кроме того, в пермском аэропорту откладывается вылет рейса в Минеральные Воды. Его перенесли с 14:45 на 16:10.