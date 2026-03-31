В аэропорту «Большое Савино» задерживаются семь рейсов

В аэропорту Перми задерживается вылет и прилет семи внутренних рейсов по различным направлениям, это следует из онлайн-табло на сайте аэропорта «Большое Савино».
Время вылета изменилось у трех рейсов. Так, самолет авиакомпании «Победа» должен был отправиться из Перми в Санкт-Петербург в 05:40, однако его вылет перенесли на 14:55. Рейс N4 883 Пермь — Калининград задерживается почти на 8 часов: вместо 07:20 воздушное судно отправится в 15:00. Кроме того, в пермском аэропорту откладывается вылет рейса в Минеральные Воды. Его перенесли с 14:45 на 16:10.
Изменения в расписании также затронули прилет четырех рейсов. Самолет из Санкт-Петербурга прилетит в 14:10 вместо 04:05. Рейс из Калининграда перенесли с 06:20 на 14:02. Также на 1,5 часа задерживается самолет рейса Махачкала — Пермь, он прилетит 15:15. На 10 минут отложен прилет воздушного судна из Усинска, его ожидают в 14:20 по пермскому времени.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калининграда и Санкт-Петербурга сняты сегодня утром, сообщается в социальных сетях «Росавиации». Для остальных направлений ограничений не вводилось.