Приставы забрали у волгоградца Porsche Cayenne за миллионный долг по кредитам

Должник сразу нашел деньги и выкупил иномарку обратно.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские приставы арестовали премиальное авто волгоградца, который накопил более миллиона рублей долгов по кредитам и автоштрафам и не планировал их погашать добровольно. Porsche Cayenne пришлось изъять у владельца после того, как сумма его задолженности достигла 1 млн 200 тысяч. Приставы смогли установить местонахождение одного из премиальных авто, которыми владел волгоградец. Всего, по данным УФССП, мужчине принадлежит 5 машин премиум-класса.

Впрочем, расставаться с Porsche должник не захотел, и за несколько дней нашел деньги, чтобы забрать машину обратно, пока приставы не продали ее на аукционе. После того, как деньги поступили на счет УФССП, машину автовладельцу вернули.