Приставы забрали у волгоградца Porsche Cayenne за миллионный долг по кредитам

Волгоградские приставы арестовали премиальное авто волгоградца, который накопил более миллиона рублей долгов по кредитам и автоштрафам и не планировал их погашать добровольно. Porsche Cayenne пришлось изъять у владельца после того, как сумма его задолженности достигла 1 млн 200 тысяч. Приставы смогли установить местонахождение одного из премиальных авто, которыми владел волгоградец. Всего, по данным УФССП, мужчине принадлежит 5 машин премиум-класса.