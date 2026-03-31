Священник РПЦ рассказал, можно ли носить одежду, оставшуюся от умершего человека

Священник Русской православной церкви рассказал, что ношение одежды умершего близкого человека не несет в себе никакой негативной энергетики. По его словам, любые предметы обихода, включая мебель и гардероб, не меняют своих свойств после смерти владельца и могут служить доброй памятью о нем.
Он подчеркнул, что личные вещи можно оставлять себе или передавать на благотворительность без опасений. Вместо того чтобы бояться материальных предметов, верующим рекомендуется сосредоточиться на духовной поддержке усопшего, поминая его в домашних и храмовых молитвах.
Батюшка добавил, что никаких запретов или ограничений в этом случае нет, и заверил, что забота о душе умершего важнее любых материальных объектов.
— Так что не бойтесь надевать оставшиеся вещи и поминайте усопшего обязательно в вашим молитвах — и в храме, и дома, — говорится в публикации дзен-канала «Святые места».
Также не стоить беспокоиться о сновидениях, в которых умерший родственник обращается с призывом следовать за ним. По словам священника Русской православной церкви, в первую очередь после пробуждения стоит совершить молитву об упокоении души усопшего. Духовник пояснил, что появление покойного во сне не является предвестником несчастья или скорой кончины.