Условия отключения отопления назвали в Ростовской области

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная объяснила, почему батареи в домах продолжают греть, несмотря на потепление. По ее словам, завершение отопительного сезона регулируется федеральными правилами, и местные власти не могут отключить отопление по своему желанию.