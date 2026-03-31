Условия отключения отопления назвали в Ростовской области

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная объяснила, почему батареи в домах продолжают греть, несмотря на потепление. По ее словам, завершение отопительного сезона регулируется федеральными правилами, и местные власти не могут отключить отопление по своему желанию.
Согласно законодательству, отопление можно отключать только при одном условии. Если среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Такие данные официально предоставляет Гидрометцентр.
