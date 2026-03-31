В МВД рассказали, как распознать вредоносные приложения и не стать жертвой мошенников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД опубликовало рекомендации, как не стать жертвой мошенников при установке приложений. Злоумышленники маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры и обновления, предупредили россиян в ведомстве.
Главное правило — скачивать программы можно только из официальных магазинов. К ссылкам из мессенджеров, сторонним сайтам и APK-файлам следует относиться с осторожностью. Если приложение предлагают установить срочно или в обход официального магазина, лучше отказаться.
Перед скачиванием стоит проверить разработчика: у добросовестного обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Пустой или недавно созданный профиль — повод насторожиться. Также важно оценить название, описание и оформление страницы: ошибки, странный перевод и некачественные скриншоты могут указывать на подделку.
Также в ведомстве призвали не доверять слепо отзывам: накрученные комментарии часто однотипны, массово публикуются в один день и не содержат конкретики. Полезно поискать в интернете название приложения вместе со словами «мошенничество» или «фишинг».
Особое внимание необходимо уделять разрешениям, которые запрашивает программа. Если простой калькулятор или игра требует доступ к SMS, звонкам или функциям администратора, это опасно. При малейших сомнениях установку лучше отложить, посоветовали в киберполиции.
