В Красноярске женщину с ребенком госпитализировали после обеда в кафе

В Красноярске организована проверка в связи с заболеванием людей после посещения кафе. Об этом рассказали в краевом Следственном комитете.
Поводом для проверки послужил пост о том, что женщина и ребенок обратились в больницу с признаками пищевого отравления. После обеда в одном из городских кафе им потребовалась медицинская помощь и госпитализация.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут пострадавших. Кафе проверяют на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
По данным телеграм-канала Kras Mash, речь идет о заведении общественного питания Royal Grill, которое находится на улице Полтавской. Причем, если верить отзывам на 2ГИС, ситуация с отравлением носит массовый характер. Многие говорят о том, что почувствовали себя плохо после обеда в кафе. Одна из пострадавших даже решила подать коллективную досудебную претензию.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.