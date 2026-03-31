В Омской области нашли первые грибы сезона 30 марта

В Омской области появились первые грибы в этом сезоне. Сообщение об этом вечером 30 марта 2026 года опубликовали в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
Автор поста рассказала, что грибы нашли в Береговом, и опубликовала видео с находкой. По её словам, сезон в этом году начался необычно рано.
В комментариях участники сообщества предположили, что на фото попали грибы «Ослиное ухо» и «Навозник».
Для сравнения, в 2025 году первые сообщения о грибах в Омской области появились только в десятых числах апреля. Тогда жители региона находили строчки в Муромцевском районе.