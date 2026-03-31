В Красноярске состоится ИТ-кубок «ПроТехно»

ИТ-кубок «ПроТехно» пройдет 25−26 апреля в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.
За два дня участники, разделенные на команды, погрузятся в создание уникальных решений для бизнеса. Компании Красноярского края и России предоставят им свои актуальные кейсы. Команды пройдут три контрольные точки, на каждой из которых эксперты окажут поддержку и дадут рекомендации. В финале участники представят жюри готовый прототип решения — это может быть как работающая программа, так и проработанная методология реализации предложенной задачи. Подать заявку можно до 22 апреля на сайте.
«В 2025 году мы провели четыре хакатона — это 24-часовые соревнования по программированию и созданию программного обеспечения на основе реальных кейсов от красноярских компаний. Такой формат позволяет участникам не только отточить технические навыки, но и получить обратную связь от экспертов и потенциальных работодателей. В этом году мы запускаем ИТ-кубок “ПроТехно” с двумя важными нововведениями: гран-при по итогам сезона 2026 года для лучшей команды, а также свободную номинацию — ИТ-стартап», — подчеркнул директор центра технического творчества «ПроТехно» Дмитрий Григорьев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.