Двум районам Красноярска назначили новых прокуроров

В Красноярске назначили новых прокуроров Октябрьского и Центрального районов. Об этом сообщают Sibnovosti. Прокуроров представил прокурор края Роман Тютюник. На должность прокурора Октябрьского района назначен старший советник юстиции Иван Волков, а прокурором Центрального района стал старший советник юстиции Михаил Ковязин.