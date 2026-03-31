Двум районам Красноярска назначили новых прокуроров

В Красноярске назначили новых прокуроров Октябрьского и Центрального районов. Об этом сообщают Sibnovosti. Прокуроров представил прокурор края Роман Тютюник. На должность прокурора Октябрьского района назначен старший советник юстиции Иван Волков, а прокурором Центрального района стал старший советник юстиции Михаил Ковязин.
Роман Тютюник обозначил ключевые направления их работы: надзор за соблюдением трудовых прав, контроль за реализацией муниципальных программ, усиление антикоррупционного надзора, защита прав несовершеннолетних в социальной сфере, контроль вопросов учетно-регистрационной дисциплины в поднадзорном отделе полиции и выполнение мероприятий по решению социальных проблем горожан.