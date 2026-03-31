На фасаде нового корпуса школы № 50 на Каштановой аллее в Калининграде обнаружили трещину

На фасаде нового корпуса школы № 50 в Калининграде обнаружили трещину. Учебное учреждение располагается на Каштановой аллее.
Как сообщается на странице городской администрации «ВКонтакте», на стене корпуса треснула штукатурка. «Обращение проверили специалисты, которые сообщают, что для новых зданий после строительства характерна усадка, она может приводить к трещинам в штукатурном слое. Именно это там и произошло», — говорится в сообщении.
Штукатурку планируют обновить на каникулах. По данным администрации, трещина не представляет никакой опасности для детей.
Новый корпус школы № 50 на Каштановой аллее открыли в начале 2024 года. Учреждение рассчитано на 900 детей. Строительством корпуса занималось ООО «СЗ “Запад-Строй”» Зейрали Байтарова. С компанией заключили контракт на один миллиард рублей.