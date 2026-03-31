Вероятность мощнейшей вспышки на Солнце оценили в 20%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вероятность новой вспышки высочайшего класса Х на Солнце во вторник составляет около 20%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«С точки зрения вспышечной активности, она, безусловно, находится на стадии роста. Математические модели на двое суток вперед не работают, а на сегодня дают около 20% вероятности новой вспышки X», — уточняется в сообщении.
В понедельник, как сообщили ТАСС Институте прикладной геофизики, на Солнце впервые почти за два месяца произошла вспышка высочайшего класса — Х1.5.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.