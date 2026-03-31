«Расслабляться рано» — главный эпидемиолог Башкирии об угрозе нового штамма коронавируса

В мире начал активно распространяться новый вариант коронавируса — BA.3.2, получивший в народе название «Цикада». Ситуацию прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.
По словам эксперта, название штамма символично: вирус словно «просыпается» после долгого затишья и заявляет о себе неожиданно. Данный вариант относится к семейству «Омикрона», однако в его S-белке произошли мутации, которые позволяют инфекции эффективнее обходить иммунную защиту человека.
В Европе, особенно в Германии и Нидерландах, на долю «Цикады» уже приходится до трети всех новых случаев заражения. Всемирная организация здравоохранения внесла этот штамм в список вариантов, находящихся под наблюдением.
Тем не менее Азат Мухаметзянов отметил, что данных о более тяжелом течении болезни при заражении «Цикадой» пока нет. Симптомы остаются типичными для «Омикрона».
Для жителей России есть обнадеживающая информация: по данным Роспотребнадзора, новый штамм в стране пока не зафиксирован. На данный момент 99% всех заражений в России приходятся на вариант XFG (Stratus).
Эпидемиолог подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Он добавил, что хотя расслабляться еще рано, поводов для паники нет, и призвал граждан беречь свое здоровье.