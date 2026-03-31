В Евросоюзе не понимают, почему Украина не дает провести проверку трубопровода «Дружба». Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.
«Неразумно, загадка и неясно — вот некоторые слова, используемые в дипломатических кругах для описания препятствования Киевом работе группы», — сказано в публикации.
Как отметил неназванный дипломат, Евросоюз просто не понимает, что за игру пытается вести Украина.
Напомним, эксперты из Евросоюза не могут получить разрешение на осмотр места повреждения трубопровода «Дружба», по которому шел транзит российской нефти.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он заявил, что не верит в отсутствие у Еврокомиссии инструментов, которыми можно было бы повлиять на Киев для разрешения ситуации с нефтепроводом.