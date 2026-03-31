Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он заявил, что не верит в отсутствие у Еврокомиссии инструментов, которыми можно было бы повлиять на Киев для разрешения ситуации с нефтепроводом.