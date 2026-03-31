Калининградский янтарный комбинат впервые представил в Китае коллекцию одежды с янтарем

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) впервые принял участие в Фестивале российских дизайнеров в Китае, представив коллекцию женской одежды с элементами из янтаря. Для международного показа в Ханчжоу была создана новая линия с китайскими национальными мотивами.
Новая линия состоит из 15 комплектов. Мастера обработали около трех килограммов солнечного камня, который использован на воротниках, манжетах и лацканах пиджаков. Из янтаря выполнены пуговицы и съемные элементы костюма — пояса и головные уборы.
Центральный образ коллекции — уникальное вечернее платье. Для его создания потребовалось 1300 янтарных элементов, закрепленных на ткани вручную. Работа над платьем продолжалась более ста часов.
«Комбинат впервые показывает янтарь как элемент костюма для широкой аудитории в Китае. Мы видим, что наша коллекция вызвала большой интерес у зрителей», — сообщила заместитель генерального директора Янтарного комбината Майя Скворцова.
Руководитель проекта Russian Fashion Display Люй Синьи отметил: «Для нас большая честь видеть в числе участников единственное в мире предприятие, которое добывает и обрабатывает уникальный самоцвет. Коллекция одежды с янтарем показана у нас впервые, и это абсолютно новое предложение для китайской индустрии моды».
Янтарный комбинат производит одежду и аксессуары с солнечным камнем с 2023 года. Коллекции демонстрируются на модных показах в России и за рубежом, представлены в фирменных салонах предприятия.
Фестиваль Russian Fashion Display прошел 28−29 марта 2026 года в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. В нем участвовали дизайнеры из Китая и России.