Компании смогут компенсировать поездки сотрудников на самокатах по городу

Использование самокатов позволит им оптимизировать расходы на передвижение сотрудников на дистанциях до 4−8 км, ускорит курьерскую доставку и станет альтернативой такси и служебному транспорту. К слову, в сезоне-2025 более 80 процентов поездок пользователи сервиса совершали, чтобы добраться до нужной точки, а не просто покататься. Треть всех маршрутов повторялись — чаще всего это поездки от транспортного узла до работы и обратно. Поэтому сервис также будет актуален компаниям с офисами, складами и производствами, удаленными от метро и остановок общественного транспорта.