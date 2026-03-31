Компании смогут компенсировать поездки сотрудников на самокатах по городу

К открытию пятого сезона проката электросамокатов в Москве Яндекс Go готовит новшество. Теперь услугами аренды смогут воспользоваться не только физические лица, но и корпоративные пользователи. У компаний появится возможность оплачивать поездки своих сотрудников на самокатах.
Предложение будет актуально для организаций с сервисами доставки, а также для компаний, у которых офисы удалены друг от друга или если у их сотрудников есть необходимостью быстро передвигаться между объектами, расположенными на небольшом расстоянии.
Использование самокатов позволит им оптимизировать расходы на передвижение сотрудников на дистанциях до 4−8 км, ускорит курьерскую доставку и станет альтернативой такси и служебному транспорту. К слову, в сезоне-2025 более 80 процентов поездок пользователи сервиса совершали, чтобы добраться до нужной точки, а не просто покататься. Треть всех маршрутов повторялись — чаще всего это поездки от транспортного узла до работы и обратно. Поэтому сервис также будет актуален компаниям с офисами, складами и производствами, удаленными от метро и остановок общественного транспорта.
Новая возможность аренды самокатов для рабочих поездок уже доступна для более чем 150 тысяч корпоративных клиентов в столице и других городах России. Чтобы использовать сервис кикшеринга необходимо добавить аккаунты сотрудников в личном кабинете Яндекс Go для бизнеса, пополнить корпоративный счет и установить сумму лимитов на поездки. После этого сотрудники смогут брать самокаты в своем приложении сервиса, а аренда будет оплачиваться со счета компании.