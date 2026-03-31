В Волгоградской области нашли загаженное пленкой поле

В Волгоградской области зафиксирован очередной факт нарушения земельного законодательства на сельхозполях. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, в Старополтавском районе на сельхозугодьях были выявлены очаги захламления отходами производства в виде отработанной полиэтиленовой пленки и кусков ленты капельного орошения.
Собственнику выдано предписание с требованием привести участок в порядок. В ведомстве отметили, что захламление земли такими отходами приводит к ухудшению ее качества и деградации.