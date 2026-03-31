Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё 19 объектов в Ростовской области стали археологическим наследием

Общее количество объектов археологического наследия федерального масштаба на территории Ростовской области достигло 8050.

«Министерством культуры РФ эти памятники археологии включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

В число объектов, в частности, вошли: поселение «Каргальская I», поселения «Камышное III» и «Колодезная Балка I», группа курганов — «Михайловка V», «Грачев VII», «Трактирный VI» и другие.

С учётом новых позиций общее количество объектов археологического наследия федерального масштаба на территории Ростовской области достигло 8050.