Ещё 19 объектов в Ростовской области стали археологическим наследием.
«Министерством культуры РФ эти памятники археологии включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
В число объектов, в частности, вошли: поселение «Каргальская I», поселения «Камышное III» и «Колодезная Балка I», группа курганов — «Михайловка V», «Грачев VII», «Трактирный VI» и другие.
С учётом новых позиций общее количество объектов археологического наследия федерального масштаба на территории Ростовской области достигло 8050.