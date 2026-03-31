В Спасо-Преображенском соборе Хабаровска открыта часть росписи стен

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе открыта часть стен, которые расписывают московские художники. Начинали они с алтаря, потом преобразили колонны, и вот теперь заняты росписью основного пространства. Работа рассчитана на ближайшие три года.
О том, каким предстанет весь храм взору всем в него входящим, в чем особенности церковной росписи, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» поговорил с художественным руководителем мастерской «Благоукраситель» Александром Чалдиным.
Притча о блудном сыне.
Александр признается, что таких больших храмов он еще не расписывал. Были в его творческой биографии пятитысячники, а шеститысячник — впервые. Общая площадь нашего собора — 5700 квадратных метров. В послужном списке их компании — Петропавловский и Камчатский кафедральный собор, Свято-Никольский собор в Донецке, главный храм Вооруженных Сил России, морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте.
Сначала он увидел лазерное 3D-сканирование нашего храма, где собор предстал в масштабе один к одному со всеми мельчайшими интерьерными решениями. Потом всё переводится в специальную программу, в которой начинается проектирование росписи.
Говорит, что она возникает в голове с развертками, фигурами, декором. Думаешь об этом, видишь воочию, как бы это могло выглядеть.
Роспись делается в рамках строгих канонов, которые создавались на протяжении веков. И тут самое главное изобразительное повествование — христологическое, то есть изображение рождения, жизни, проповеди, распятия и вознесения Иисуса Христа.
На сводах будут представлены основные праздники. В купольной части — небесные силы: архангелы, херувимы, может быть, ангелы, и Христос с Евангелием.
На четырех стенах пишется цикл жизни того святого, в честь которого назван храм. Так как у нас он Спасо-Преображенский, то есть наименован в честь библейского события — Преображения Христова, то житейный цикл писать не надо, освобождается много места.
Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий предложил изобразить библейские притчи, которые рассказывал Христос во время проповедей своим ученикам. К примеру, о блудном сыне, о расслабленном, притчу о десяти девах.
Такие сюжеты редко можно увидеть в храмах, так что наш собор станет в этом смысле особенным. Всяк входящий в него сможет словно войти в Библию.
— Самая интересная — творческая работа по написанию святых апостолов, пророков, праотцов, — говорит Александр. — Создается предложение — от трех до пяти, а то и семи вариаций, как они будут расставлены, в какой концепции предстанут фигуры. Все это обсуждается с митрополитом, который стал нашим соавтором.
Уже в ходе работы происходят какие-то озарения, возникают новые идеи, проект доделывается. Поскольку у нас есть свои, дальневосточные святые, то они тоже будут изображены в соборе — Иннокентий Московский, Иннокентий Иркутский, Иоанн Шанхайский. И, конечно, недавно причисленные к сонму мучеников.
Александр участвовал в создании иконографии Леонида Серебренникова и Филиппа Распопова, хабаровских священников, прославленных в лике святых. Именно он написал их иконы. Но прежде изучал фотоархивы, прижизненные портреты, читал жизнеописания, об их подвиге. Получилось очень близко к тому, как они выглядели в жизни.
Живописец подобен альпинисту.
Храм у нас очень высокий, четвертый в России по высоте. То есть, фигуры предполагаются очень большими — по четыре метра, в два раза выше роста человека. А располагаться они будут на высоте 20−30 метров.
— Сложность написания таких фигур на стене в том, что когда ты стоишь рядом, ты не видишь их целиком, — объясняет Александр. — Тяжело сделать продуманный, анатомически построенный большой рисунок. И, соответственно, если нет опыта, можно допустить ошибку.
Именно поэтому Александр всегда рядом с художниками. Он по несколько десятков раз в день поднимается наверх, к деревянной крыше, а это 28 метров, а над ней еще четыре этажа, так что получается 34 метра! На такой высоте работают живописцы. К вечеру он так устает, что не может говорить.
Так что они в некотором роде альпинисты.
Над росписью нашего храма вахтовым методом работают 20 живописцев. Самая большая проблема в росписи храмов — личностный почерк художника.
То, что естественно в живописи, совершенно недопустимо в церковной иконописи. Если каждый художник в свойственном ему стиле начнет писать фигуры святых, общее изображение потеряет единство и гармонию. Поэтому изображение разбивается на небольшие фрагменты, и каждый художник пишет маленькую часть общего.
Кто-то изображает одежду, кто-то делает орнаменты, кто-то золотит нимбы и декор. Потом они соединяются, и возникает ощущение чего-то большого и цельного. Впрочем, в небольших храмах, которые расписывают один или два человека, как раз виден почерк художников. И это хорошо.
Соединить эпохи и стили.
По мнению Александра, храм наш достаточно эклектичен, он выполнен в византийском стиле XV века. Естественно, в этом же он должен и расписываться, чтобы наружное и внутреннее было созвучно, друг друга не нарушало, а только подчеркивало.
Вообще роспись и иконография разрабатываются, когда храм только планируется, создается общий ансамбль. Но тут все происходит по-иному.
То, что уже есть в храме, — из другой эпохи. Главная фреска в куполе, по мнению моего собеседника, выполнена не совсем правильно. Александр говорит, что это из-за неопытности художников, двадцать лет назад не было 3D-моделирования.
Иконостас тоже выполнен немного в другой стилистике, это XVII век, Ушаковский, золотописьменный. Красиво! Но он существует сам по себе.
И теперь художникам надо создать мост между архитектурой, иконостасом и росписью, чтобы ничего не разрушить, но привести в гармонию. Собрать все в единое целое. Это нереально сложно!
Работать приходится в существующей архитектуре с ее окнами, арками, которые нельзя изменить. Придумываются разные концептуальные схемы, они возникают в голове, на бумаге, пробуются на стенах, а там это порой не работает. Все отметается, и поиск начинается заново.
Такой мучительный процесс бесконечных исканий и сомнений — чтобы наконец найти единственно правильное решение.
Храм будет расписан в пастельной гамме, художники хотят придать ему воздушность, праздничность, подчеркнуть его архитектурное величие. И потом, ничего не должно отвлекать человека от того главного, что происходит в храме, — от молитвы.
К Пасхе живописцы закончили часть правой стены, примыкающей к алтарю. Когда уберут леса окончательно, взору откроется большой фрагмент росписи и станет понятно, каким же он будет — наш собор. А потом леса перенесут дальше.
Закончив работы на правой стене, художники перейдут на ее зеркальное отражение — левую. Интересно, что краски, которые используются при росписи, не выцветают, не выгорают, не вымываются, они покрываются лаком и сохраняются многие годы.
После росписи алтаря кафедрального собора возникла большая пауза, работы приостановили по финансовым соображениям. Но правительству края удалось найти благотворителей, так что проект будет, безусловно, закончен.
О себе Александр говорит скупо. Ему 39 лет, родом он из Иркутской области. Его верующие родители благословили сына после школы поступать в иконописную школу Троице-Сергиевой лавры. Так он стал живописцем, получив прекрасное образование.
Проект росписи главного храма в Хабаровске большой, поэтому Александр перевез сюда всю семью. Жена его — тоже художник, работает вместе с ним. Старшему сыну 12 лет, он учится в школе, младшей дочери всего три года, она ходит в детсад.
Александр настолько поглощен работой, что считает теперь Хабаровск своим домом. Здесь все его мысли, планы, надежды. А, как известно, где сердце — там и дом.