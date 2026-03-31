В Красноярске директор и бухгалтер фирмы не заплатили налоги на 82 млн рублей и отделались штрафом

В Красноярске суд вынес приговор директору и бухгалтеру фирмы за неуплату налогов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В 2019 году у компании случились финансовые трудности. Поэтому 57-летний директор и 37-летняя бухгалтер решили не сокращать расходы, а не платить налоги.
«С 2019 по 2022 год в налоговые декларации вносились “легендарные” сведения о том, что фирма активно работала с 55 контрагентами. Проблема была лишь в том, что эти 55 фирм существовали разве что на бумаге: никаких поставок топлива и услуг — сплошная “бухгалтерская фантазия”, — пояснили в надзорном ведомстве.
Таким образом организация завышала расходы и получала налоговые вычеты, на которые не имела права. В итоге государство недосчиталось более 82 млн рублей.
Бухгалтер и руководитель фирмы раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными в уклонении от уплаты налогов (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и приговорил к штрафам: директору — 400 тыс. рублей, а бухгалтеру — 300 тыс. рублей.
Также по иску прокуратуры суд обязал взыскать с виновных сумму невыплаченных налогов в размере 82 млн рублей.
