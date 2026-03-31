Стартовал прием заявок на участие в краевом фестивале-ярмарке «АмурФест. Весна»

С 31 марта по 14 апреля 2026 года пройдёт прием заявок на участие в краевом фестивале-ярмарке «АмурФест. Весна» (0+). Мероприятие состоится 16 и 17 мая на Комсомольской площади и в парке им. Муравьёва-Амурского.
В этом году фестиваль посвящен Году единства народов России. Организаторы делают акцент на сохранении и популяризации культурных традиций, демонстрации многообразия ремесел и укреплении взаимопонимания между жителями региона.
«АмурФест. Весна». Фото: Пресс-служба КНОТОК.
«АмурФест. Весна» объединит мастеров традиционных русских ремесел, умельцев, сохраняющих культуру малочисленных народов, представителей локальных брендов, а также самозанятых граждан, предлагающих уникальные товары и услуги. К участию приглашаются субъекты предпринимательской деятельности, имеющие официальную регистрацию на территории Российской Федерации: юридические лица (ООО, АНО, фонды и др.), индивидуальные предприниматели (ИП), а также самозанятые граждане, зарегистрированные в порядке, установленном ФНС России.
Требования к участникам:
наличие официальной регистрации (ООО, ИП, самозанятость); ориентация продукции на локальную идентичность; высокое качество ассортимента; опыт участия в конкурсах и выставках; наличие портфолио и каталога продукции; для участников, реализующих продукты питания — наличие необходимых документов и сертификатов.
Порядок участия:
Ознакомиться с установленными требованиями к правовому статусу и качеству продукции. Заполнить электронную заявку на официальном сайте АмурФеста Дождаться результатов отбора.
Участие в фестивале является бесплатным.
Обращаем ваше внимание на изменения в порядке участия.
Традиционно в оргкомитет фестиваля поступает большое число заявок. Чтобы охватить как можно большее число мастеров, в этом году принято решение о том, что каждый из участников представляет свою продукцию в течение одного дня.
«АмурФест. Весна» традиционно становится одним из ключевых событий весеннего сезона в регионе. В этом году организаторы обещают масштабную программу и расширенное пространство — фестиваль развернется одновременно на Комсомольской площади и в парке им. Муравьёва-Амурского.
Мероприятие реализуется при поддержке министерства культуры и министерства туризма края в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
