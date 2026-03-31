«Тигропарк» на мысе Чуркина откроется осенью 2026 года тигром 3,5 метра

Пространство, посвящённое амурскому тигру, создаётся по концепции приморского художника Елены Фургал. Центральный арт-объект — металлическая фигура хищника, отлитая на основе скульптуры Алексея Степаненко.

Источник: Аргументы и факты

На мысе Чуркина во Владивостоке осенью 2026 года откроется новое общественное пространство — «Тигропарк». Его концепцию разработала приморский художник Елена Фургал. Центром композиции станет 3,5-метровая фигура амурского тигра, отлитая в металле на основе скульптуры работы мастера Алексея Степаненко, автора памятника Владимиру Арсеньеву у фуникулёра.

Работа над проектом началась задолго до первых набросков. Елена Фургал много времени проводила непосредственно на месте будущего парка — в разное время суток, в разную погоду, в разные сезоны. «Через такой художественный приём, которым я часто пользуюсь, мне удалось почувствовать эту землю. Так произошла сцепка с местом, даже несмотря на то, что оно сейчас неухоженное. В голове начали возникать образы, словно у художника, работающего с холстом», — рассказывает она.

При создании концепции художник намеренно не ограничивала себя строгими рамками, стремясь наполнить пространство смыслами.

«У нас в городе есть замечательные памятники и малые скульптурные формы, а вот внушительного арт-объекта Владивостоку не хватает. Так и появилась идея с образом тигра — символ силы, энергии, мощи. Хотелось, чтобы он был просто фантастическим и вызывал самые приятные эмоции», — поясняет автор.

На вопрос, почему к подобным проектам привлекают художников, а не архитекторов, Фургал отвечает: требуется принципиально иной взгляд. «Если нужно спроектировать здание — к архитектору. Нужен арт-объект — к художнику. Такой подход в мире сейчас весьма востребован. Особенно эта история популярна в странах Азии», — отмечает она.

«Тигропарк» разместится в Первомайском районе, рядом с остановкой «Чайка». Проект реализуют совместно ГК «Аква-Ресурсы», Центр «Амурский тигр» и администрация Владивостока. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года. Открытие запланировано на осень 2026-го.