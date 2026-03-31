Экотропа «Легенды Хехцира» в Хабаровском крае откроется уже в этом году

Туристическая инфраструктура Хабаровского края пополнится новым объектом — экологической тропой «Легенды Хехцира», сообщает Пресс-служба правительства Хабаровского края. Специалисты уже вышли на площадку: сейчас ведутся работы по сборке металлоконструкций будущего пункта проката. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным регионального министерства туризма, на объекте появятся не только дорожки, но и полноценный визит-центр, система навигации и благоустроенные зоны отдыха с беседками. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма и создание комфортной среды для знакомства с природой региона. Все работы финансируются в рамках федерального проекта по развитию троп на Дальнем Востоке.
Развитие экомаршрутов дополняет существующую сеть отдыха, которая уже включает 17 современных глэмпингов и баз отдыха. Помимо Хехцира, среди туристов востребованы поездки на озеро Амут и к местам цветения лотосов. Ознакомиться с полным списком легальных операторов можно на туристическом портале края. Завершить основное благоустройство на Хехцире планируется до конца текущего сезона.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru