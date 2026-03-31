В Самарской области открыли новый трассовый медицинский пункт

Трассовый медицинский пункт начал работать на 16-м км участка дороги Европа — Западный Китай (обход Тольятти) в Самарской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Медицинские пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещается бригада экстренной помощи. Они полностью автономны и работают круглосуточно. В составе медицинской бригады два фельдшера и водитель. Санитарный автомобиль класса “В” укомплектован медицинскими укладками, аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи», — отметила директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Мария Горбунова.
Установка такого пункта позволила распределить зоны медицинского обслуживания между Тольяттинской станцией скорой помощи, Сызранской центральной городской и районной больницей, а также Самарским областным центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Минздрава Самарской области Галина Черногаева подчеркнула, что зона ответственности пункта ограничена 20-минутной транспортной доступностью. В экстренных случаях специалисты выезжают и на более удаленные территории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.