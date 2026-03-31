Более 110 предпринимателей посетили «День Сколково в Нижнем Новгороде»

Участниками конференции «День Сколково в Нижнем Новгороде» стали свыше 110 технологических предпринимателей. Она прошла 24 марта в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ходе мероприятия участники обсудили инструменты поддержки технологического бизнеса, развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также возможности масштабирования инновационных проектов. Отдельное внимание было уделено вопросам кооперации с индустриальными компаниями и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей.
По словам директора технопарка «Анкудиновка» Тимура Радаева, на питч-сессии шесть предпринимателей представили свои проекты. Разработки охватывали различные направления, включая аналитику коммуникаций, цифровые сервисы для организации досуга, решения для создания 3D-моделей объектов недвижимости, инструменты для оценки стартапов на основе технологий машинного обучения, AI-платформы для работы с визуальным контентом и другие.
«Сегодня в регионе 136 компаний имеют статус малых технологических. Для их поддержки, а также для тех, кто только планирует получить этот статус, сформирована комплексная инфраструктура, обеспечивающая сопровождение проектов на разных стадиях развития. На конференции “День Сколково” нижегородские инноваторы напрямую пообщались с федеральными экспертами, получили актуальную информацию о доступных мерах поддержки фонда и представили свои проекты», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.