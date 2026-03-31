В Хабаровске ещё десять семей переехали из ветхих домов в новые квартиры

Жильцы старого барака на улице Камская переехали в благоустроенные квартиры в рамках программы переселения из аварийного фонда.

В Хабаровске снесли очередной ветхий барак на улице Камская, 7, и все его жильцы получили новые квартиры. Старые стены остались позади, а семьи уже обживают благоустроенное жильё, сообщает канал Мэрии Хабаровска.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что темпы переселения из аварийного фонда останутся высокими, а обеспечение жителей безопасным жильём — абсолютный приоритет. «В Хабаровске продолжается работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. В этом году город должен переселить ещё больше жителей из старого жилфонда», — отметил мэр Сергей Кравчук.

Он добавил, что правительство края выделило значительное финансирование, чтобы программа продолжалась, а формирование списков и покупка нового жилья будут завершены до 1 июня. Жители, переехавшие в новые квартиры, уже отмечают комфорт и безопасность, которых не хватало в старых бараках.