120 человек заболели ковидом в Воронежской области за последнюю неделю марта

В нашем регионе наметился спад заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю марта врачи зафиксировали 120 новых случаев заражения. Если пересчитать на все население области, то это чуть больше 5 заболевших на каждые 100 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, неделей ранее случаев заболевания зафиксировали 183, то есть на 100 тысяч человек было чуть больше 7 зараженных.
Несмотря на то, что случаев становится меньше, врачи просят не расслабляться. Чтобы цифры продолжали падать, а вы и ваши близкие были здоровы, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Главное из них — не переносить болезнь «на ногах». Если почувствовали слабость, насморк или кашель, оставайтесь дома и сразу вызывайте врача. Самолечение может быть опасным, даже если вы думаете, что это обычная простуда.
Защитить себя дома и на работе тоже несложно. Чаще мойте руки с мылом и не забывайте проветривать комнаты. А если собираетесь в торговый центр или едете в забитом автобусе, лучше надеть маску — это проверенный способ уберечься от инфекции, особенно если у вас есть хронические заболевания.
Кстати, за минувшую неделю в регионе почти на 10% снизились и заболевания гриппом и ОРВИ. Зафиксировано 10 583 человека. Свыше 42% заболевших — 4 523 — дети до 14 лет.