Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы смогут бесплатно проверить свои тонометры с 6 по 8 апреля

В регионе пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!».

Источник: Живем в Нижнем

Бесплатную проверку тонометров организуют в Нижегородской области в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!». Убедиться в исправности приборов все желающие смогут с 6 по 8 апреля 2026 года.

Регион стал лидером по количеству проверенных тонометров в прошлом году — около 6000 единиц. Уже в следующем месяце специалисты снова проведут контроль выходных параметров приборов и дадут рекомендации по их дальнейшему обслуживанию. Участники акции получат памятки по измерению давления. Также на исправные тонометры наклеят стикер «Я точный!».

В столице ПФО акцию проведут в территориальных общественных самоуправлениях и в приемной председателя Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Проверка устройств будет проходить с 10:00 до 16:00, а в некоторых пунктах — с 9:00 до 17:00. В других городах области тонометры можно отнести в филиалы Нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие организации. Уточнить информацию о пунктах проверки медицинских приборов и времени их работы можно по ссылке.

Ранее мы писали, что расходы на выплаты за выявление рака для нижегородских врачей повысили в 10 раз.