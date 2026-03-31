Нижегородцы смогут бесплатно проверить свои тонометры с 6 по 8 апреля

Бесплатную проверку тонометров организуют в Нижегородской области в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!». Убедиться в исправности приборов все желающие смогут с 6 по 8 апреля 2026 года.
Регион стал лидером по количеству проверенных тонометров в прошлом году — около 6000 единиц. Уже в следующем месяце специалисты снова проведут контроль выходных параметров приборов и дадут рекомендации по их дальнейшему обслуживанию. Участники акции получат памятки по измерению давления. Также на исправные тонометры наклеят стикер «Я точный!».
В столице ПФО акцию проведут в территориальных общественных самоуправлениях и в приемной председателя Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Проверка устройств будет проходить с 10:00 до 16:00, а в некоторых пунктах — с 9:00 до 17:00. В других городах области тонометры можно отнести в филиалы Нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие организации. Уточнить информацию о пунктах проверки медицинских приборов и времени их работы можно по ссылке.
