Детсад № 19 планируют снести после подписания договора о КРТ ИТ-квартала в Нижнем Новгороде

Здание, где располагается детский сад № 19, будет снесено после подписания договора о КРТ ИТ-квартала в Нижнем Новгороде, сообщили в правительстве Нижегородской области.
«Инвестор по КРТ будет определен на торгах. В условиях торгов по КРТ будет предусмотрена компенсация в бюджет со стороны инвестора за закрытие детсада», — уточняется в ответе на запрос.
Сейчас в детском садике функционируют шесть групп. После завершения работы учреждения в рамках проекта комплексного развития территории все воспитанники будут переведены в другие детские сады Нижегородского района: № 230, 226 (2-й корпус), 181, 9, 135.
Кроме того, в соседнем ЖК «Дом на Барминской» запланировано строительство нового садика. Проектная документация уже находится на проверке в Управлении госэкспертизы. Заключение ожидается во II квартале текущего года.
«Таким образом, ликвидация садика № 19 будет компенсирована в соседних по территории проектах. Отметим, что в ближайшие годы в Нижегородской области в рамках проектов комплексного развития территорий за счет инвестора появятся новые социальные объекты: на сегодняшний день уже подписаны договоры на строительство более 20 детских садов», — добавили в региональном правительстве.
