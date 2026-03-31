В нацпарке «Зигальга» муравьи «сообщили» о приходе весны

Насекомые неслучайно выходят на поверхность муравейника — нагревшись на солнце, они несут тепло на нижние «этажи».

Источник: 1obl.ru

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области проснулись лесные муравьи, а это, по словам сотрудников нацпарка, служит надежным биологическим индикатором наступления устойчивой весны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Активность насекомых началась в те же сроки, что и в прошлом году, и примерно на 10—12 дней раньше среднемноголетних значений.

В солнечные дни обитатели крупных муравейников массово выходят на поверхность купола. Как поясняют специалисты, это не просто «прогулка»: насекомые целенаправленно прогреваются под лучами солнца, чтобы затем, подобно живым «термоэлементам», переносить тепло в глубокие слои гнезда. Такой механизм позволяет ускорить развитие личинок и активизировать жизнедеятельность всей колонии после зимней паузы.

По словам ученых, пробуждение муравьев — важный маркер экологического календаря. Их активность влияет на почвообразование, регулирование численности вредителей и пищевые цепочки в лесных экосистемах. Ранний выход насекомых может свидетельствовать об изменении климатических ритмов, поэтому специалисты ведут системный мониторинг этих процессов.