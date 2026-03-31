В нацпарке «Зигальга» муравьи «сообщили» о приходе весны

В солнечные дни обитатели крупных муравейников массово выходят на поверхность купола. Как поясняют специалисты, это не просто «прогулка»: насекомые целенаправленно прогреваются под лучами солнца, чтобы затем, подобно живым «термоэлементам», переносить тепло в глубокие слои гнезда. Такой механизм позволяет ускорить развитие личинок и активизировать жизнедеятельность всей колонии после зимней паузы.