В нацпарке «Зигальга» муравьи «сообщили» о приходе весны

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области проснулись лесные муравьи, а это, по словам сотрудников нацпарка, служит надежным биологическим индикатором наступления устойчивой весны, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Активность насекомых началась в те же сроки, что и в прошлом году, и примерно на 10—12 дней раньше среднемноголетних значений.
В солнечные дни обитатели крупных муравейников массово выходят на поверхность купола. Как поясняют специалисты, это не просто «прогулка»: насекомые целенаправленно прогреваются под лучами солнца, чтобы затем, подобно живым «термоэлементам», переносить тепло в глубокие слои гнезда. Такой механизм позволяет ускорить развитие личинок и активизировать жизнедеятельность всей колонии после зимней паузы.
По словам ученых, пробуждение муравьев — важный маркер экологического календаря. Их активность влияет на почвообразование, регулирование численности вредителей и пищевые цепочки в лесных экосистемах. Ранний выход насекомых может свидетельствовать об изменении климатических ритмов, поэтому специалисты ведут системный мониторинг этих процессов.