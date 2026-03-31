В Екатеринбурге прошла репетиция Парада Победы

В Екатеринбурге начались тренировки Парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

Первая репетиция прошла 31 марта на Вторчермете. В связи с событием в этом районе перекрыли улицу 2-я Новосибирская от улицы Палисадной до Окружной. Также временно изменились схемы маршрутов автобусов № 81, 77, 89 и 53.

— На окраине Екатеринбурга военнослужащие Центрального военного округа начали отрабатывать проход механизированной колонны. Участие в Параде в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут десятки единиц техники, — сообщили в пресс-службе полпредства в УрФО.

Напомним, что в Екатеринбурге подготовка к Параду Победы ежегодно стартует в апреле. За несколько дней до 9 Мая проходит генеральная репетиция, из-за которой временно перекрывают центральные улицы города.