Виновника смертельного ДТП на улице Ларина заключили под стражу

Мигрант, совершивший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, пытался скрыться, однако его задержали и заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
19 марта около 15:40 на улице Ларина в Нижнем Новгороде произошла смертельная авария. 34-летний водитель отечественного автомобиля совершил небезопасный маневр и, выехав за пределы проезжей части, сбил 75-летнего мужчину. Пешеход получил серьезные травмы и скончался в больнице на следующий день.
Виновник ДТП дождался приезда полиции на место происшествия, однако не оформил все необходимые документы и скрылся в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили, что нарушитель является гражданином страны Закавказья и незаконно находится в России. Кроме того, он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Водителя задержали в Самаре. После совершения преступления он пытался покинуть территорию России, но безуспешно. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.
