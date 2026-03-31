Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристку из России, умершую в Таиланде после удаления зуба, кремируют

Туристку, перед смертью впавшую в кому в Таиланде после удаления зуба, кремируют.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 31 мар — РИА Новости. Туристку из России Екатерину Панову, впавшую в кому в Таиланде после удаления зуба и умершую не приходя в себя, кремируют, часть её праха развеют над Чёрным морем и часть захоронят на родине — в Красноярском крае, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.

Панова впала в кому в Таиланде около трех недель назад после операции по удалению зуба мудрости. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Лечили девушку в госпитале Чонбури, 19 марта стало известно, что она открыла глаза, но не пришла в сознание окончательно, позже её доставили авиарейсом в Россию в одну из столичных больниц. На прошлой неделе стало известно, что девушка скончалась. Екатерина жила в Крыму, но сама родом из Красноярского края.

«Сегодня вроде как должны будут делать вскрытие. Если вскрытие будет сегодня, то кремация состоится в среду. Как только произойдёт кремация, мы её заберём и поедем в Крым. Там ребята, с которыми Катя хорошо общалась, простятся с ней, и мы частичку развеем над Чёрным морем», — сказала Давыдова.

После прощания в Крыму Алена и их мама планируют собрать вещи и приехать в Красноярский край.

«Как только приедем, будет прощание на родине и подзахоронение у могилы её отца. Дата ещё неизвестна», — добавила Давыдова.

