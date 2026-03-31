Туристку из России, умершую в Таиланде после удаления зуба, кремируют

Панова впала в кому в Таиланде около трех недель назад после операции по удалению зуба мудрости. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Лечили девушку в госпитале Чонбури, 19 марта стало известно, что она открыла глаза, но не пришла в сознание окончательно, позже её доставили авиарейсом в Россию в одну из столичных больниц. На прошлой неделе стало известно, что девушка скончалась. Екатерина жила в Крыму, но сама родом из Красноярского края.