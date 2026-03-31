Автодилер вернул покупателю 2,1 млн рублей после ареста счетов — машину продали без растаможки

Источник: KaliningradToday

В Калининграде судебные приставы взыскали с автодилера 2,1 млн рублей за автомобиль, который не прошел таможенное оформление. Покупатель приобрел машину 2017 года выпуска, но через несколько месяцев получил уведомление о прекращении регистрации транспортного средства.

Мужчина обратился в суд, который постановил расторгнуть договор купли-продажи и обязал продавца вернуть деньги, а покупателя — вернуть автомобиль.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Ленинградского района. В качестве ограничительной меры приставы арестовали счета должника. Этого хватило, чтобы требуемая сумма перечислена на депозитный счет отделения. Деньги направят взыскателю.