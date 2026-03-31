На Западном объезде Волгограда для проезда авто засыпят Калмыцкую балку

В Калачёвском районе Волгоградской области снесут мост на участке Западного объезда Волгограда. В границах посёлка Заря подрядчик обустроит новое гидротехническое сооружение.

— Специалисты заменят находящийся в аварийном состоянии мостовой переход через балку Калмыцкую на насыпь с уложенной двойной водопропускной гофрированной трубой, — рассказали в облкомдортрансе.

По данным властей, новый подход к организации проезда автомобилей позволит обеспечить беспрепятственное движение автомобилей и повысить безопасность.

Отметим, работы по демонтажу старого сооружения и обустройству насыпи завершатся в сентябре 2026 года.

Фото из архива администрации Волгоградской области.