Десятки пассажиров застряли в пермском аэропорту из-за задержки рейсов

Задержка рейсов стала причиной, из-за которой десятки пассажиров застряли в пермском аэропорту.
Согласно данным онлайн-табло, 31 марта в аэропорту Большое Савино наблюдаются массовые задержки рейсов. Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 05:40 на 14:55, а самолёт в Калининград отправится в 15:00 вместо 07:20. Также задерживается рейс в Минеральные Воды: вместо 14:45 пассажиры вылетят в 16:10.
Изменения в расписании коснулись и прибывающих в Пермь воздушных судов. Так, самолёт из Санкт-Петербурга приземлится в 14:10 вместо 04:05, а борт из Калининграда ожидается в 14:02 вместо 06:20. Также сдвинулось время прилёта из Махачкалы — с 13:45 на 15:15, и из Усинска — с 14:10 на 14:20.
По данным Росавиации, 31 марта в аэропорту в столице региона не вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, ночью 31 марта в Пермском крае объявляли ракетную опасность.