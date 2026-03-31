Жители Башкирии сами могут отключить отопление в доме

С приходом весны и увеличением солнечных дней в квартирах становится жарко, особенно на солнечной стороне дома.

Источник: Башинформ

При этом в соседних квартирах, которые находятся в тени, может быть прохладно. Такие перепады температуры — обычное явление для многоквартирных домов.

Если в квартирах граждан наблюдается некомфортная для них температура, они могут обратиться с заявкой на отключение отопления в свою управляющую или в ресурсоснабжающую организации — они проведут проверку по вашему обращению, сообщили в БашРТС.

Если в квартире слишком жарко или холодно, чаще всего причина — в неправильной настройке внутридомовой системы отопления. За это отвечает управляющая компания. Она должна следить за тем, чтобы во всех квартирах был комфортный микроклимат. Лучшее решение — установка автоматики, которая сама регулирует подачу тепла в зависимости от погоды, уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что отопление в Башкирии могут отключить уже в конце этой недели.