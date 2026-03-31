С 3 апреля запускают регулярные рейсы по реке Дон в Ростовской области

Новый ежедневный маршрут соединит Ростов-на-Дону, станицу Старочеркасскую и Азов. Перевозить пассажиров будет судно «Валдай 45Р», которое будет совершать рейсы в обоих направлениях с обязательной остановкой в ростовском порту.