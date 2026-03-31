С 3 апреля запускают регулярные рейсы по реке Дон в Ростовской области

С 3 апреля в Ростовской области стартуют регулярные пассажирские перевозки по реке Дон. Об этом сообщила пресс-служба судоходной пассажирской компании «ДОН».
Новый ежедневный маршрут соединит Ростов-на-Дону, станицу Старочеркасскую и Азов. Перевозить пассажиров будет судно «Валдай 45Р», которое будет совершать рейсы в обоих направлениях с обязательной остановкой в ростовском порту.
На первоначальном этапе запланировано два круговых рейса в сутки. С наступлением лета расписание расширит третий рейс.
Ранее сообщалось, что власти Ростовской области временно отказались от запуска речных судов «Валдай» до станицы Багаевской.