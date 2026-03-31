Вирусы сдают позиции: в Новосибирской области зафиксирован резкий спад заболеваемости

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщает о положительной динамике. На 13-й неделе зарегистрировано на 2,4% меньше случаев ОРВИ и на 35,7% — гриппа по сравнению с предыдущим периодом. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.
Чтобы не попасть в число заболевших, специалисты рекомендуют соблюдать респираторный этикет и правила личной гигиены:
чаще мыть руки и дезинфицировать гаджеты;
проветривать помещения и проводить влажную уборку дома и на работе;
в общественных местах при необходимости использовать маски.
В ведомстве напоминают о важности здорового образа жизни: отказ от вредных привычек, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня и сбалансированное питание помогают укрепить иммунитет.
Также медики советуют одеваться по погоде, учитывая резкие перепады температуры на улице.
Ранее мы писали о том, что жителей России предупредили о весенней волне свиного гриппа
ИА Сибинформ