Вирусы сдают позиции: в Новосибирской области зафиксирован резкий спад заболеваемости

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщает о положительной динамике. На 13-й неделе зарегистрировано на 2,4% меньше случаев ОРВИ и на 35,7% — гриппа по сравнению с предыдущим периодом. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.